Grève chez BreizhGo, le transport scolaire perturbé en Bretagne

Les liaisons grand public et les transports scolaires sont impactés ce lundi en Bretagne par la grève sur le réseau Breizhgo de salariés du transporteur Transdev.

Renseignez-vous avant d'attendre votre autocar ce lundi matin, sous les averses : il y a grève sur le réseau de transports Breizhgo qui effectue des lignes régulières et du transport scolaire. Les salariés de Transdev sont appelés à cesser le travail à l'appel de l'UNSA et de la CFTC, pour de meilleures conditions de travail notamment.

Un service minimum est en place pour permettre d'assurer le passage d'un car sur deux.

Les secteurs du nord est de l'Ille et Vilaine et une grande partie des Côtes d'Armor sont concernés. "De fortes perturbations sont à prévoir ce lundi 1er février sur les lignes interurbaines suivantes. Nous vous invitons à reporter votre trajet ou à utiliser un autre moyen de transport quand c’est possible", conseille BreizhGo qui détaille les perturbations sur son site internet.

Une centaine de salariés a prévu de se réunir sur le site Transdev de Rennes.