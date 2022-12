Grève chez Divia : de nouvelles perturbations ce jeudi 8 décembre

On prend les mêmes et on recommence. Le réseau de transport de l'agglomération dijonnaise tournera, encore une fois, au ralenti ce jeudi. Les salariés de Divia demandent toujours des revalorisations de leurs salaires et de meilleures conditions de travail.

Les prévisions ligne par ligne

L'impact sur le trafic des tramways sera limité. Il faudra compter une rame toutes les 6 à 8 minutes en journée, et toutes les 12 minutes à partir de 19h00. Le service s'arrêtera à 00h15.

Pour les bus, les perturbations seront plus importantes. D'autant, qu'il n'y aura pas de bus en soirée, dès 19h15.

Le L3, L4, L5 et L6 : un bus toutes les 12 à 20 minutes

: un bus toutes les 12 à 20 minutes Le L7 : un bus toutes les 30 minutes

: un bus toutes les 30 minutes Le B11, B12 et B13 : un bus toutes les 15 à 20 minutes

un bus toutes les 15 à 20 minutes Le B10, B14, B15, B16, B18 et F42 : un bus toutes les 25 à 45 minutes

Le Corol, ne circulera pas du tout. En revanche les lignes City, B17, B19, B20, B21, B22, F40, F41, F43, P30, P31, P33, P34, Bus Class’ et DiviAccès fonctionneront normalement.

Les bus du réseau Divia fonctionneront au ralenti ce jeudi 8 décembre. © Radio France - Divia

En guise de lot de consolation, Divia rend gratuit le service DiviaVélodi pour la journée du lundi. Il suffira d'appliquer aux bornes le code promo "122022".