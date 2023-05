Grève chez Tisséo jeudi : trams et bus perturbés, arrêt des métros à 22h

Ce jeudi 11 mai, c'est le troisième jour de grève chez Tisséo à l'appel de l'intersyndicale Sud-FNCR-CGT-CFDT après la journée historique du 11 avril sans métro, et celle plus modérée du 18 avril. Mouvement pour la revalorisation des salaires, il devrait toucher essentiellement les trams et les bus.