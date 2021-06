Grève chez un transporteur, les bus de Muret et des trajets scolaires perturbés ce vendredi en Haute-Garonne

La grève des transports scolaires concerne à la fois des écoles, des collèges et des lycées.

Autour de 70% des 470 salariés de Transdev sont en grève ce vendredi 11 juin. Transdev est un sous-traitant de Tisséo, il assure la plupart des liaison à Muret. Les lignes suspendues sont la navette Centre-Ville, les lignes 30, 113, 114, 306 ainsi que les circuits scolaires 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 18. Les lignes perturbées sont les 17, 71, 110, 301, 302, 303, 304, 305, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 et 320 .

Transdev assure aussi un certain nombre de lignes de transports scolaires pour le compte du Conseil Départemental. En tout, 22 lignes de transports scolaires sont impactées, desservant :

l'école de Castelnau d'Estrétefonds, depuis Castelnau

les écoles d'Auterive, depuis Auterive

le collège de Fontenilles, depuis Saiguède, Fontenilles, Fonsorbes

le collège de la Salevetat-Saint-Gilles depuis Plaisance-du-Touch

le collège de Plaisance-du-Touch depuis Plaisance-du-Touch

le collège de Fenouillet, depuis Lespinasse et Fenouillet

le collège de Launaguet, depuis Launaguet

le collège de Gratentour, depuis Gratentout, Labastide-Saint-Sernin

le collège d'Auterive, depuis Cintegabelle, Esperce

le collège de Cugnaux, depuis Cugnaux

le collège de Villeneuve-Tolosane, depuis Villeneuve et Roques

le lycée de Fronton, depuis Cépet

le lycée de Cugnaux, depuis Seysses, Roques et Portet

Les grévistes réclament de meilleurs rémunérations et une prise en compte de leur conditions de travail. "Notre travail est surtout urbain, et notre convention collective n'en tient pas compte", résume Rose-Marie Gomes Da Silva, secrétaire du CSE

et déléguée syndicale FNCR. Le préavis ne tient pour l'instant que pour la journée de vendredi.