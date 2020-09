Grève chez Vitalis : les prévisions pour jeudi 1er octobre

Deuxième jour de grève chez Vitalis, le réseau de bus de Poitiers et Grand Poitiers, après que le syndicat SUD a déposé un préavis pour une période illimitée à partir du mercredi 30 septembre. La moitié des lignes sera de nouveau à l'arrêt ce jeudi 1er octobre. Les salariés reprochent à la direction de les "maltraiter", notamment concernant leurs conditions de travail.

La circulation des bus Vitalis jeudi 1er octobre

Aucun service ne sera assuré sur les lignes suivantes :

- Les lignes 1E, 15 et 21 qui relient le centre-ville de Poitiers au campus universitaire et à la zone d'activité du Futuroscope

- Les lignes 10 et 13 desservant Buxerolles et Poitiers notamment via le CHU

- La ligne 11 entre Mignaloux-Beauvoir et Migné-Auxances

- La ligne 12 entre Béruges et Saint-Benoît

- La ligne 14 de la gare de centre-ville vers Demi-Lune

- La ligne 16 du Vélodrome à la Blaiserie

- La ligne 17 de la zone de la république à Vouneuil

Attention : les services flex'e-bus en correspondance avec ces lignes seront supprimés.

Les lignes suivantes circuleront bien

- Les lignes 1, 2 et 3 (risques de retards)

- Toutes les lignes scolaires

- Lignes 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35

- Lignes O, Citadine et TER+Bus

- Lignes de nuit

- Le service Allobus sera ouvert de 7h30 à 18h3

Les voyageurs peuvent consulter le trafic sur l'application Vitalis ou sur le site vitalis-poitiers.fr.