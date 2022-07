Grève Chronoplus: dernière négociation avant les fêtes de Bayonne

Nouvelle journée de négociation entre les représentants syndicaux du réseau de bus Chronoplus et la direction de Keolis, la société prestataire. La CGT, la CFDT et FO menacent de poursuivre le mouvement pendant les fêtes de Bayonne, du 27 au 31 juillet . Un moyen de pression nécessaire selon eux pour obtenir gain de cause. Ils défendent une vingtaine de revendications, comme la hausse des salaires ou encore l'installation de sanitaire sur toutes les lignes du réseau pour les agents. Mais s'il y a des points où ils se disent prêts à discuter, il y a en revanche une chose non négociable: la sécurité.

"C'est la priorité des priorités" pour Marie-Claire Moulin, représentante syndicale CFDT, élue en mai 2022. Pour cette conductrice de bus, il est nécessaire de renforcer la présence des voitures de sécurité qui circulent sur le réseau et qui peuvent intervenir à la demande des chauffeurs. "Il faut renforcer le nombre en particulier la nuit. Aujourd'hui, pendant l'été, on a seulement trois voitures et ce n'est pas toujours suffisant" estime-t-elle.

Même demande du côté de Force Ouvrière. Pour leur délégué syndical Christophe Oyhamberry, il faut remettre en place une voiture de patrouille le matin pour que toute la tranche horaire du réseau soit couverte. Selon lui, la les agents Chronoplus ont plus que jamais besoin de se sentir en sécurité après la mort de Philippe Monguillot, un chauffeur de bus décédé à la suite d’une agression dans l'exercice de ses fonctions, il y a deux ans. "On est prêt à entendre certaines choses mais on ne peut pas opposer le financier face à la sécurité. C'est combien la vie d'une personne? La vie de mes collègues elle est de combien? Est-ce qu'il y a un barème pour ça? Je ne crois pas." dénonce-t-il.

Les syndicats espèrent trouver un accord d'ici les fêtes de Bayonne, avant le mercredi 27 juillet.