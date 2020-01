Grève contre la réforme des retraites : circulation des bus très perturbée dans l'agglo messine

Conséquence de la grève contre la réforme des retraites : à Metz, environ 50% des conducteurs du réseau Le Met ont cessé le travail ce jeudi, et ils ont mis en place un barrage filtrant au dépôt des bus depuis 4h du matin. Très peu de bus et de Mettis sont donc en circulation.

Metz, France

Nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites ce jeudi, au 36ème jour de la mobilisation. A Metz, la moitié des conducteurs du réseau Le Met ont cessé le travail à l'appel de la CGT et de Sud. Par ailleurs, ils ont mis en place un barrage filtrant au dépôt des bus depuis quatre heures du matin. "On a laissé quand même une bonne quinzaine de bus, explique Frédéric Jager, délégué CGT aux Tamm, en priorité les transports pour les personnes à mobilité réduite. Mais vu l'affluence sur le piquet, c'est sûr que les bus ont un peu plus de mal à passer."

Au moins la moitié du réseau perturbée toute la journée

Selon lui, il faut s'attendre à au moins 50% du réseau perturbé pour la journée, comme annoncé par la direction, mais beaucoup plus pour la matinée, avec ce barrage filtrant. Il n'y a pour l'instant par exemple aucun Mettis. Une action pour faire passer un message : "la réforme ne concerne pas uniquement les régimes spéciaux, comme le gouvernement veut le faire croire, explique Frédéric Jager. Aux Tamm, nous sommes des salariés du privé, et la réforme sera mauvaise pour tout le monde."

Les grévistes de la SNCF et de la RATP : "des porte-paroles"

Il veut aussi soutenir ses "camarades de la SNCF et de la RATP, qui sont en grève depuis plus de 36 jours, pas seulement pour défendre leur système, mais pour défendre LE système. Ce sont des porte-paroles. Ils ont une culture syndicale plus développée, mais les entreprises du privé doivent maintenant prendre le relai."

Travailler dans ces conditions jusqu'à 64 ans, je ne vois pas comment on peut faire. Sans compter ce que cela signifie pour la sécurité des usagers."

La CGT demande aussi une meilleure prise en compte de la pénibilité : Frédéric Jager donne l'exemple des chauffeurs de bus. "La réalité du quotidien, ce sont des services en continu de 7h30 à 8h, avec des cadences qui ne font qu'augmenter depuis cinq ou six ans, ce qui fait qu'on ne peut même pas prendre une pause casse-croûte ! Travailler dans ces conditions jusqu'à 64 ans, je ne vois pas comment on peut faire. Sans compter ce que cela signifie pour la sécurité des usagers."