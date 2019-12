Grève contre la réforme des retraites : davantage de métros ce lundi mais encore des perturbations

Île-de-France, France

Alors que treize lignes de métro étaient à l'arrêt ce dimanche, les prévisions de la RATP s'améliorent pour ce lundi. Deux lignes de métro seront totalement à l'arrêt mais le réseau reste encore perturbé.

Deux lignes de métro fermées

Comme d'habitude, les lignes automatiques circuleront normalement comme une grande partie des tramways. Le trafic sera perturbé sur le reste du réseau. Les lignes 7bis et 13 seront fermées toute la journée.

Trafic réduit dans les RER et Transiliens

De nouvelles perturbations dans les Transiliens avec un tiers des trains prévus sur les lignes H, J et P. Le trafic sera réduit de moitié sur les lignes K, L et U. Un train sur 4 doit circuler sur la ligne N et seuls deux allers-retours sont prévus sur la ligne R.

Le trafic des RER sera encore fortement touché par cette 26ème journée de grève. Environ 1 train sur 4 circulera sur le RER A, 1 train sur 3 sur le RER B.

Trafic encore perturbé dans les transports franciliens ce lundi. - Capture d'écran SNCF.

Du côté de la SNCF

Au niveau des trains, la SNCF prévoit 4 TER sur 10 en moyenne ainsi que la moitié des TGV en circulation. Le trafic sera perturbé sur les trajets à l'international. 8 Eurostar sur 10 doivent rouler et 2 Thalys sur 3. Il faut prévoir également 1 Intercités sur 4 avec trois allers-retours entre Paris et Clermont-Ferrand, un aller-retour Paris-Brive et un aller-retour Paris-Toulouse.

Pour le 31 décembre

Le trafic sera équivalent à celui de lundi 30 décembre indique la RATP qui communiquera ses prévisions détaillées ce lundi à 17h. Les lignes 1 et 14 circuleront jusqu'à 2h15 du matin. Les lignes de tramway 2, 3a et 3b circuleront toute la nuit tout comme les bus Noctilien.