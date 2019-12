Grève SNCF contre la réforme des retraites : encore des perturbations ce 20 décembre en Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine, France

Ce vendredi 20 décembre marquera le 16e jour de mobilisation contre la réforme des retraites à la SNCF. La compagnie recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements, mais elle assure que tous les voyageurs munis d'un billet TGV, pour le départ des congés de Noël ce week-end, pourront se déplacer, avec des changements d'horaires dans la moitié des cas.

Quel trafic en Nouvelle-Aquitaine ce vendredi 20 décembre ?

Pour ce vendredi 20 décembre, il faudra compter sur 4 TER sur 10, dont 165 bus de substitution. Il devrait y avoir une quinzaine d'allers-retours Bordeaux/Paris. Au niveau des Intercités, comptez 3 allers-retours Paris/Brive et 1 aller-retour Bordeaux Marseille.

Les prévisions trafic en Nouvelle-Aquitaine pour ce 20 décembre - SNCF

Et pour Noël ?

On a appris ce jeudi que plus de la moitié des TGV et Intercités prévus les 23 et 24 décembre allaient être supprimés, mais la SNCF assure que plus de la moitié des 400.000 voyageurs ayant réservé un train à ces dates pourront tout de même prendre leur train. Les trains pour les 25 et 26 décembre eux seront connus vendredi.