Grève contre la réforme des retraites : la gare de Bordeaux Saint-Jean toujours à l'arrêt

La grève contre la réforme des retraites qui a démarré ce jeudi 5 décembre est encore très visible à la SNCF. Ce vendredi, les prévisions de trafic sont plus optimistes que la veille mais il y a encore de grosses perturbations. 4 TER sur 10 circulent en Nouvelle-Aquitaine et il faut compter sur 4 allers-retours seulement entre Bordeaux et Paris.

De nombreux trains ont été remplacés par des bus ce vendredi. © Radio France - Louise Buyens

En gare de Bordeaux Saint-Jean, il y a très peu de monde et les voyageurs présents, très souvent en correspondance, ont dû s'organiser pour trouver un bus de remplacement, réserver une voiture ou encore prendre le taxis.

Reportage avec les voyageurs au deuxième jour de grève à la SNCF. Copier

Alors que la CGT promet d'ores et déjà de nouveaux temps forts de la mobilisation la semaine prochaine, la SNCF conseille aux voyageurs de reporter leur trajet au moins jusqu'au lundi 9 décembre.

Tous les billets TGV, intercités et TER entre le 5 et le 9 décembre peuvent être remboursés à condition d'en faire la demande sur le site internet de la SNCF.