Grève contre la réforme des retraites : les perturbations s'annoncent importantes en Occitanie

La grève contre la réforme des retraites de ce jeudi 19 janvier s'annonce bien suivie à Toulouse et en Occitanie. La SNCF annonce de lourdes perturbations, Tisséo aussi et dans les écoles collèges et lycées les syndicats assurent que bon nombre d'enseignants seront grévistes.

1 TER sur 10, 1 TGV sur 5

Très peu de trains vont circuler en Occitanie jeudi, la SNCF annonce un trafic "très perturbé". 1 TGV sur 5 seulement entre Toulouse et Paris, aucun Intercités, et sur le réseau régional 1 TER sur 10 seulement en circulation. Exemple, entre Muret et Toulouse il n'y aura que 3 trains aller-retour demain sur l'ensemble de la journée.

Beaucoup de perturbations chez Tisséo

Le mouvement s'annonce également bien suivi chez Tisséo, le transporteur de l'agglomération toulousaine. Tisséo n'a pas encore publié ses prévisions mais parle d'un risque de perturbation "très élevé".

Des vols supprimés

Enfin, des vols vont également être supprimés à l'aéroport de Toulouse Blagnac, notamment vers Paris-Orly. Dans la capitale, un vol sur cinq sera supprimé. ce jeudi. Grève des contrôleurs aériens, mais aussi chez Air France.

Des écoles fermées

Les enseignants vont aussi se mobilier demain contre la réforme des retraites qu'ils jugent injuste. 70% des enseignants sont annoncés grévistes dans les écoles selon le SNUIPP-FSU, premier syndicat du primaire au niveau national.