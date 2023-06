Grève contre la réforme des retraites : les prévisions dans les transports en commun pour le mardi 6 juin

Le trafic sera normal dans le métro, les bus et tramways ce mardi à l'occasion de la 14e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Seules les lignes C et D du RER, et H et N du Transilien seront perturbées.

Le trafic sera normal dans le métro et légèrement perturbé sur certaines lignes de RER et Transilien © Maxppp - Delphine Goldsztejn Peu de perturbations à prévoir ce mardi dans les transports en Ile-de-France. La 14e journée de grève contre la réforme des retraites s'annonce peu suivie. Le trafic sera normal à la RATP, et quasi normal à la SNCF. Seules quatre lignes de Transilien seront perturbées : ⓘ Publicité RER C : prévoir 1 train sur 2

: prévoir 1 train sur 2 RER D : prévoir 2 trains sur 3

: prévoir 2 trains sur 3 Ligne H : prévoir 2 trains sur 3

: prévoir 2 trains sur 3 Ligne N : prévoir 3 trains sur 4