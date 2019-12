Réforme des retraites : les prévisions de la SNCF ce mardi 10 décembre dans les Hauts-de-France

Le trafic SNCF sera encore très perturbé ce mardi dans les Hauts-de-France. Les cheminots poursuivent leur grève. Même si le nombre de grévistes a baissé selon la direction, les conducteurs restent très mobilisés. La grève est suivie par trois conducteurs sur quatre et près de 60% des contrôleurs.

Les syndicats ont appelé ce mardi à de nouvelles manifestations en France. De quoi mettre la pression sur le gouvernement, alors que le Premier ministre Edouard Philippe dévoilera mercredi midi le contenu de la réforme des retraites.

2 TER sur 10 en moyenne

Pas d'amélioration en vue donc sur les rails. La SNCF prévoit mardi deux TER sur dix en moyenne. Une centaine de trains circuleront dans la région, ainsi que 103 cars de substitution. Dans le détail, cela donne :

TER : 2 circulations sur 10

TGV Nord : 1 train sur 4

Eurostar : 3 trains sur 5

Thalys : 3 trains sur 5

Intersecteurs : 1 train sur 10

Dans la Somme, la SNCF annonce six allers retours entre Amiens et Paris avec trois départs le matin : 6h21, 6h38 et 7h38. Elle prévoit trois allers-retours entre Beauvais et Paris et 9 allers-retours sur la ligne Paris-Creil.

Echange et remboursement

Face à ces prévisions, la SNCF vous recommande d'annuler ou de reporter votre voyage si c'est possible.

Avec le départ de votre train (TGV, Ouigo ou Intercités), vous pouvez échanger votre billet ou faire une demande de remboursement, sans frais ni surcoût, même si c'est un billet non échangeable, non remboursable.

Vous trouverez sur le site internet de la SNCF, la liste et les horaires des trains ou car de substitution qui circulent ce mardi. Si vous avez communiqué à la SNCF votre numéro de téléphone mobile, vous serez informé par SMS de la circulation ou non de votre train.