Grève contre la réforme des retraites : les prévisions de trafic pour ce mercredi

Les transports seront à nouveau perturbés mercredi pour une huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Si les prévisions de la SNCF ne sont pas encore disponibles, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) française a d'ores et déjà demandé ce lundi aux compagnies aériennes de renoncer à une partie de leurs vols.

La DGAC prévoit "des perturbations et des retards" et a demandé aux compagnies de réduire leur programme de vols de 20% à Paris-Orly. L'administration invite les passagers qui le peuvent "à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol".

À la RATP

La RATP a prévu un trafic quasi normal pour les métros, bus et tramways mercredi mais un service "très perturbé" des RER.