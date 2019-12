Grève contre la réforme des retraites : SNCF, RATP découvrez les prévisions de trafic pour vendredi

15 % des transiliens circuleront vendredi contre 10 % ce jeudi selon les prévisions de trafic de la SNCF. Trafic toujours très perturbé également dans le métro, avec des trains et des RER qui ne circuleront qu'en période de pointe.

Île-de-France, France

Les prévisions de trafic RATP et SNCF pour vendredi :

Les prévisions RATP

METRO :

Ligne 1 et 14 : Trafic normal avec risque de saturation en heures de pointe sur les lignes

• Trafic normal sur la ligne Orlyval qui dessert l’aéroport d’Orly •

Trafic très perturbé avec plusieurs stations fermées (détails sur ratp.fr) :

Lignes 4 et 7: 1 train sur 3 uniquement en heures de pointe

• Trafic très fortement perturbé :

Ligne 9 : 1 train sur 2 entre Nation et Mairie de Montreuil uniquement en heures de pointe ainsi qu’1 train sur 4 sur la Ligne 8 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot

• Trafic interrompu sur les lignes : 2, 3, 3bis,5, 6, 7bis, 10, 11, 12, 13

RER (zone RATP)

RER A : Trafic fortement perturbé : 1 train sur 2 uniquement en heures de pointe

RER B: Trafic très fortement perturbé : 1 train sur 3 uniquement en heures de pointe. Interconnexion interrompue à Gare du Nord

BUS : environ 1 bus sur 3 circulera en moyenne

Orlybus : 2 bus sur 3 toute la journée

Roissybus : 3 bus sur 4 toute la journée

TRAMWAY :

En moyenne 2 tramway sur 3 toute la journée sur T5 et T6

En moyenne 2 tramway sur 3 toute la journée sur T2 jusqu’à 20h30

En moyenne 1 tramway sur 2 toute la journée sur T8 et 1 tram sur 3 sur T7

En moyenne 2 tramway sur 3 uniquement en heures de pointe sur T1

En moyenne 1 tramway sur 3 uniquement en heures de pointe sur T 3a et 3b

Les prévisions de trafic SNCF pour vendredi pour les transiliens et les RER (zone SNCF) :

RER A :

3 trains sur 10 en moyenne aux heures de pointe sur les axes Cergy (1 train sur 4) et Poissy (1 train sur 3). L’interconnexion est assurée à Nanterre Université

RER B :

1 train sur 4 toute la journée. L’interconnexion est suspendue entre Châtelet et Gare du Nord avec 1 train sur 4 vers Mitry et 1 train sur 5 vers Roissy

RER C :

2 trains par heure sur la branche Brétigny aux heures de pointe. Les autres branches ne sont pas desservies

RER D :

1 train sur 10 aux heures de pointe avec : 1 train sur 10 sur la branche Paris-Villiers-le-Bel, Paris Gare de Lyon–Corbeil et 1 train sur 5 sur la branche Paris Gare de Lyon-Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

RER E :

1 train toutes les demi-heures en pointe entre Paris-Est et Lagny. La branche Paris EstTournan n’est pas desservie.

Ligne H :

1 train sur 3 aux heures de pointe sur les branches Paris-Ermond-Pontoise et Paris-SarcellesMonsoult-Persan. La relation Creil-Persan-Valmondois-Pontoise est assurée en bus.

Ligne J :

1 train sur 6 aux heures de pointe avec 1 train sur 10 sur Paris Saint Lazare-Argenteuil, 1 train sur 10 entre Paris Saint-Lazare et Conflans. 3 allers-retours Paris Saint-Lazare-Mantes.

Ligne K :

Aucune circulation n’est assurée au départ de Paris-Nord. Seules les relations Crépy-MitryClaye et Crépy-Roissy sont assurées en bus.

Ligne L :

1 train sur 3 sur les branches Paris Saint-Lazare et Versailles et entre Paris Saint-Lazare et Saint-Nom-La-Bretèche. La branche Paris Saint-Lazare-Cergy n’est pas desservie.

Ligne N :

1 train sur 10 entre Paris Montparnasse et Rambouillet de 8h à 10h et de 15h30 à 21h

Ligne P :

1 train toutes les demi-heures en pointe entre Paris-Est et Lagny. Les branches Provins, Coulommiers et Esbly ne sont pas desservies.

Ligne R :

Aucune circulation. Des arrêts de Blois-Le-Roi à Montereau sont assurés par TER (2 TER en en provenance de Paris et 5 TER à destination de Paris).

Ligne U :

Aucune circulation Tramway 4 3 tramways sur 4 uniquement aux heures de pointe avec une fréquence de 12 min

Tramway 11 2 tramways sur 5 : 1 tram toutes les 10 min aux heures de pointe et toutes les 15 min en heures creuses