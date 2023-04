Grève dans les transports : les prévisions détaillées pour jeudi 6 avril

La grève s'annonce beaucoup moins suivie ce jeudi dans les transports. La RATP prévoit un trafic normal ou quasi normal sur ces lignes à l'occasion de la nouvelle journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites.

La RATP prévoit un trafic normal sur le réseau bus et tramway et normal sur le métro, à l'exception de quelques lignes. La circulation des train sera également quasi normale sur les RER A et B (sur les parties gérées par la RATP)

Des perturbations à la SNCF

La circulation des RER et trains de banlieue sera perturbée prévient de son côté la SNCF mais moins que lors des précédentes journées. Voici les prévisions détaillées ligne par ligne :

RER

RER A : 3 trains sur 4

: 3 trains sur 4 RER B : trafic quasi normal

: trafic quasi normal RER C : 2 train sur 3

: 2 train sur 3 RER D : 2 trains sur 5

: 2 trains sur 5 RER E : 2 trains sur 3

Trains de banlieue