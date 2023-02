Grève contre la réforme des retraites : un TER sur quatre et deux TGV sur cinq circuleront dans la région

La SNCF indique ce dimanche que la circulation de ses trains sera de nouveau "fortement perturbée" ce mardi 7 février à l'occasion de la troisième journée de grève nationale contre le projet de réforme des retraites. Dans la région, un TER seulement sur quatre circulera sur le réseau ferroviaire. Il y aura quelques suppressions de trains dès le lundi soir.

ⓘ Publicité

Deux TGV sur cinq circuleront sur l'axe Nord mardi. La SNCF recommande à ses clients qui le peuvent de reporter leur voyage ce jour-là, ou, sinon, de vérifier la circulation de leur train à partir de lundi 17h.

Des perturbations plus légères dans les transports en commun lillois

Dans la métropole lilloise, le réseau Ilévia annonce également des perturbations, mais elles sont plus légères que lors des dernières journées de mobilisation, les 19 et 31 janvier derniers.

Les lignes de métro fonctionneront normalement, tout comme les lignes de bus du réseau urbain. Les lignes de bus du réseau périubrain auront elles des horaires modifiés qui seront affichés le jour J sur le site internet d'Ilévia.

Les tramway seront plus impactés avec un tramway toutes les dix minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing. Sur le tronc commun, entre la Gare Lille Flandres et Croisé Laroche, il y aura un tramway toutes les cinq minutes.