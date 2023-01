Grève contre la réforme des retraites : une trentaine de lignes scolaires non assurées dans la Somme

Cette fois-ci, ce n'est pas le Covid ni la pénurie de conducteurs qui clouent les car scolaires de Transdev à l'arrêt dans la Somme. Ce jeudi 19 janvier, la mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement s'annonce suivie chez les conducteurs de bus. Selon les prévisions partagées sur le site régional Trans80 , on liste plus d'une trentaine de lignes scolaires non assurées le 19 janvier, majoritairement dans le secteur d'Abbeville. Les voici :

- RPI Franleu - Saigneville - Mons-Boubert : s ervices 1-06-102 et 1-06-302 non assurés

- Ecole d'Huppy : services 3-10-101 et 3-10-301 non assurés

- Ecole d'Hallencourt : services 3-06-101 et 3-06-302 non assurés

- Ecole d'Huchenneville : services 3-09-102 et 3-09-302 non assurés

- Ecole d'Ailly le Haut Clocher : s ervices 2-21-102 et 2-21-302 non assurés

- collège de Gamaches : services 1-16-121 et 1-16-301 non assurés

- Etablissements de Friville-Escarbotin : services 1-19-108; 1-19-111; 1-19-307; 1-19-309 et 1-19-310 non assurés

- Etablissements d'Abbeville : s ervices 1-19-108; 1-19-111; 1-19-307; 1-19-309; 2-01-301; 3-04-107; 3-04-111; 3-04-119; 3-04-301; 3-04-307; 3-04-309; 3-04-310; 3-04-311 et ligne 715 non assurés

- Ecole de Crécy en Ponthieu : service 2-2-302 non assuré

- RPC de Gueschart : services 2-12-102; 2-12-104; 2-12-302 ; 2-12-304 non assurés

- Ecole de Nouvion : services 2-14-203 et 2-14-204 non assurés

- Etablissements de Berck : ligne 762 non assurée