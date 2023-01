Grève contre la réforme des retraites : voici à quoi vous attendre en Moselle

Il va y avoir très peu de trains en circulation dans le Grand Est, ce jeudi 19 janvier, à cause de la grève contre la réforme des retraites. En Moselle, sur la ligne la plus empruntée, celle des frontaliers allant vers le Luxembourg, prévoyez seulement cinq trains ce jeudi matin entre 6h et 8h, au départ de Metz.

Et pour rentrer du travail, seulement quatre Luxembourg-Metz entre 16 et 19h. Difficile, dans ces conditions, de transporter les 12.000 voyageurs qui empruntent habituellement cet axe. Pour les TGV Est, les trois-quarts des trains sont supprimés.

75% de service assuré sur le Met

Cela sera beaucoup moins compliqué sur les réseaux de bus des deux principales agglomérations mosellanes : 75% de service est assuré sur le réseau le Met', dans l'agglomération messine, pour les Mettis et les Lianes, par exemple.

Dans la Fensch et le Thionvillois, plusieurs bus sont supprimés sur certaines lignes, sur le réseau Citéline : découvrez le détail en cliquant ici . Les principales lignes vont fonctionner normalement, à l'exception de la S02. Ce sont les petites communes isolées qui vont connaître le plus de difficultés. Vous pouvez être averti en temps réel par SMS sur l'état du réseau et de votre ligne en remplissant ce formulaire .

Un quart des écoles totalement fermées à Metz

À Metz, sur les 64 écoles maternelles ou primaires, 20 vont assurer une journée de classe normale ; 17 vont être totalement fermées. Dans la majorité des établissements, au moins une classe va être fermée pour cause d'absence de l'enseignant. C'est à la cantine que le mouvement est le plus marqué : aucun restaurant scolaire ne fonctionne ce jeudi midi. Les services périscolaires du matin ou du soir sont également touchés.

À Forbach, un service minimum d'accueil est mis en place dans toutes les écoles. Il y a plus d'un quart des enseignants en grève dans cette commune et le taux monte à 50% dans les écoles thionvilloises, où les Atsem -les agents municipaux des écoles maternelles- et les animateurs du périscolaire sont très mobilisés.

Pour les collèges et les lycées, le Snes, principal syndicat enseignant, annonce que plus de la moitié des professeurs sont en grève, à l'échelle nationale.

De fortes perturbations sont aussi à prévoir dans les autres services publics : hôpital, poste, impôts, centrale nucléaire de Cattenom, industrie. Le cortège départemental partira à 14h du parvis de la gare de Metz.