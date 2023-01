Grève contre la réforme des retraites : y a-t-il des transports en commun en Bretagne ?

Ce mardi 31 janvier est le deuxième coup de semonce des syndicats qui refusent le projet de loi de réforme des retraites. Au programme de l'intersyndicale : des cortèges, plus d'une vingtaine en Bretagne et des appels à la grève.

Conséquence, sur les bus urbains :

Brest

Pas de téléphérique, la boutique fermée, aucun bus sur :

les lignes régulières desservant Brest : 4, 5 et 6.

les lignes desservant les communes de Brest métropole : 11.

les lignes scolaires desservant Brest et ses communes : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 60, 65, 66 et 71.

Le service est "fortement" perturbé sur le tramway, les lignes 1-2-3-10-19 et perturbé sur les lignes 12-13-14-16-20-21-23-55-68-70-76-80-81.

Quimper

Trafic perturbé sur 𝗤𝗨𝗕 𝗖𝗜𝗧𝗬, 𝗔, 𝗕, 𝗖𝟭, 𝗖𝟮, 𝟭, 𝗣𝟭𝟬, 𝟮, 𝟯, 𝟰 𝗲𝘁 𝟱.

Morlaix

Perturbations sur les lignes N1 et N2.

Rennes

A Rennes, les lignes A et B du métro fonctionnent normalement en revanche le réseau des bus est touché par la grève notamment entre 9h et 17h dans le centre ville au moment de la manifestation. Le Star indique les perturbations précisent sur son site.

Saint-Malo

A Saint-Malo le réseau MAT est perturbé par la grève ce mardi.

Ligne 1 : 2 départs sur 3

Lignes 2 et 5 : 1 départ sur 2

Lignes 3, 4 et 6 : 1 départ sur 3

Ligne 7 et 8 : pas de service

Lignes 11, 13 et 14 : 40 à 50% de services assurés

Le guichet MAT à la gare de Saint-Malo est fermé toute la journée de mardi.

Saint-Brieuc:

Le réseau TUB est perturbé ce mardi, notamment les lignes NCV,TE20, S101 et S901 qui ne circuleront pas de la journée.

Les agences Point TUB et Rou'libre seront fermées. Certaines lignes régulières et express TUB sont touchées par la grève, Pour les transports scolaires, les lignes S101 et S901 ne circuleront pas.

Vannes

A Vannes, le réseau Kicéo est faiblement touché par la grève avec tout de même quelques suppressions des renforts de lignes 4, 5, 8 et 10.