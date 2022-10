Grève dans les bus et tram de Dijon : les prévisions détaillées pour les mercredi 2 et jeudi 3 novembre

Le syndicat CGT a déposé six préavis de grève pour cette semaine et jusqu'au 7 novembre à Dijon. Ces mouvements de grève vont affecter le trafic des bus et des trams tous les jours de cette semaine. Voici les prévisions détaillées pour ces mercredi 2 et jeudi 3 novembre.