Grève dans les transports au Mans ce lundi : un tramway toutes 8 à 9 min seulement

A cause d'une nouvelle journée de grève à la SETRAM, le trafic des tramways et de huit lignes de bus sera perturbé ce lundi 5 septembre dans l'agglomération du Mans. Les tramways (T1 et T2) circuleront selon les horaires des vacances scolaires.