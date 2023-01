Grève dans les transports ce jeudi : opération covoiturage solidaire avec France Bleu Lorraine

Pas de trains ou très peu... L'appel nationale à la grève contre le projet de réforme des retraites ce jeudi 19 janvier sera particulièrement suivi à la SNCF qui ne prévoit qu'un TGV sur quatre et un TER sur dix au niveau national.

Il faut donc s'attendre à une circulation très dense sur les routes, particulièrement sur l'A31 entre Metz, Thionville et Luxembourg, et entre Metz et Nancy.

France Bleu Lorraine lance un appel au covoiturage solidaire, pour vous aider à circuler jeudi.

Vous avez de la place dans votre voiture ? Vous recherchez un covoiturage ? Pour que chacun puisse s'organiser, France Bleu Lorraine vous invite à proposer des places dans vos voitures, sur le trajet vers le travail. Pour cela, rendez-vous sur notre page Facebook : laissez-nous un message en commentaire, nous relaierons les informations.