Grève dans les transports ce lundi dans l'agglomération du Mans : le point sur les perturbations

A cause d'une nouvelle journée de grève à la SETRAM, le trafic des tramways et de six lignes de bus sera perturbé ce lundi 19 septembre dans l'agglomération du Mans. Comptez un tram toutes les 8 à 9 minutes (toutes les 4 min 30 entre Préfecture et Saint Martin).