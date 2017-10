Grève dans les transports ce vendredi, Marseille quasiment à l'arrêt

C'est une grève très suivie qui s'annonce ce vendredi à la RTM à l'appel de plusieurs syndicats, plusieurs lignes de tramway et de bus seront totalement à l'arrêt.

Attention si vous devez prendre les transports en commun à Marseille ce vendredi, la RTM annonce de très fortes perturbations sur l'ensemble de son réseau.

Concernant le métro : une rame toutes les 8 minutes sur la ligne 1 de la Rose à la Fourragère, une rame toutes les 10 minutes sur le Métro 2 entre Bougainville et Dromel.

35 lignes de bus à l'arrêt total ce vendredi matin

Le tram lui sera complètement à l'arret pour les utilisateurs des lignes 1 et 3 entre les Caillols et Canebiere et entre Arenc et Castellane. Pour la ligne 2 entre Arenc et la Blancarde il faudra patienter 12 minutes entre chaque rame en heure de pointe .

Quant aux bus, beaucoup vont rester aux dépots : trafic inexistant ce vendredi matin sur 35 lignes au total, des bus au compte-goutte sur de nombreux itinéraires qui desservent notamment des lycées et des collèges, tout cela un jour de vacances scolaires, pagaille en vue à Marseille.

"Je me demande si je vais aller à la Fac"

"On va devoir se lever plus tôt, je vais prendre mon vélo pour déposer mes enfants à l'école, il faut que je prenne le tram et le métro pour aller à la fac, je me demande si je vais y aller" se demandent les marseillais impactés par cette grève juste avant les vacances de la Toussaint.

Quelques perturbations à prévoir égalements sur le réseau Keolis d'Aix-en-Provence, notamment les lignes de bus 1, 2, 5 et 8. Les lignes S, Diabline et autres lignes régulières circulent normalement.

Le détail des perturbations est à retrouver sur le site de la RTM