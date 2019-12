Grève dans les transports dans l'Hérault, pas de TER, mais retour à la normale pour les bus et les tram

Le préavis de grève ayant été reconduit à la SNCF, le trafic des trains restera très perturbé ce vendredi. Pas de TER et peu de TGV. Ça roule normalement pour les bus et les tram à Béziers et Montpellier.