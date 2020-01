Grève dans les transports : des associations demandent le remboursement du Navigo pour janvier

Île-de-France, France

La grève dans les transports ne s'est pas arrêtée en décembre. "Les usagers ont vécu des premières semaines de janvier encore très difficiles", assurent trois associations de voyageurs qui demandent donc une indemnisation supplémentaire.

Les associations Plus de trains, Sadur et la Fnaut Île-de-France ont écrit un courrier à Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France et aux dirigeants de la SNCF et de la RATP pour demander que les usagers bénéficient d'une indemnisation complémentaire. En plus donc du remboursement pour décembre qui est déjà acté. La plateforme pour faire la demande ouvrira d'ailleurs le 31 janvier.

Remboursement de 25 euros

Mais pour les associations, c'est insuffisant. Le service minimum n'a pas été respecté pendant plusieurs jours en janvier. "Sur certaines lignes, la situation était aussi éprouvante qu'en décembre", peut-on lire dans un communiqué.

Et de citer la ligne 13 du métro, où le service minimum n'a été réalisé qu'un jour ouvré entre le 1er et le 25 janvier. Ou encore certaines parties du RER B, D et de la ligne R du Transilien. Pour les usagers de toute ces lignes, les associations demandent donc un remboursement d'un tiers du forfait Navigo de janvier, soit 25 euros.