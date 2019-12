Grève dans les transports : des bouchons plus nombreux en Alsace

Alsace, France

Moins de trains, et donc plus de bouchons. C'est l'une des conséquences de la grève dans les transports sur les routes d'Alsace. A Schiltigheim par exemple, les salariés de l'espace européen de l'entreprise sont plus nombreux à prendre leur voiture pour aller travailler, ce qui occasionne plus d'embouteillages. Christophe Thomas, professeur à l'Ecole supérieure de la Banque, fait la route depuis Saint-Dié, dans les Vosges : "Habituellement, je mets une heure et demie pour venir et en ce moment il me faut deux heures à deux heures et demie" pour faire les 70km qui séparent son domicile de son lieu de travail.

Jusqu'à 15 000 voitures en plus chaque jour à Strasbourg

A Strasbourg aussi, la circulation est compliquée. Tous les matins à l'heure de pointe, entre 7h et 9h, pas moins de 4 000 véhicules supplémentaires roulent dans la capitale alsacienne. Soit une augmentation de 20%. Sur une journée, ce chiffre peut grimper à 15 000 voitures en plus, soit une augmentation de 15%.

Dans le Haut-Rhin aussi, les bouchons sont plus importants. A Burnhaupt-le-Bas, près de Mulhouse, "il y a un doublement du temps de trajet au niveau du Capharnaüm, qui est déjà un point d'achoppement quotidien" explique le maire de la commune, Alain Grieneisen.