Grève dans les transports : des perturbations jusqu'à vendredi à Bordeaux

Un mouvement social a démarré ce mercredi soir à la SNCF et une grève est programmée vendredi sur le réseau de bus et tram TBM. Deux jours compliqués dans les transports.

Les deux prochains jours s'annoncent compliqués dans les transports en commun bordelais et plus largement en Nouvelle Aquitaine. Les perturbations démarrent ce mercredi à 19 heures avec le début d'une grève à la SNCF et se poursuivront vendredi avec un mouvement prévu sur le réseau TBM.

Les perturbations SNCF ce jeudi

La CGT-Cheminots a déposé un préavis de grève contre la réforme du code du travail à partir de ce mercredi 19 heures et jusqu'à ce vendredi 8 heures. Les TGV ne seront pas impactés mais seulement 55% des TER devraient circuler ce jeudi en Nouvelle-Aquitaine. Voici les TER impactés ce jeudi au départ de Bordeaux :

Les perturbations TBM vendredi

Six syndicats appellent à faire grève ce vendredi dans les transports, mouvement suivi dans plusieurs villes de France dont Bordeaux. La grève concerne la sécurisation des parcours professionnels. Les perturbations s'annoncent importantes sur le réseau TBM dans la métropole bordelaise.

Tram A : Fréquence 7 minutes 30 (temps doublés sur les antennes La Gardette / Dravemont / Haillan Rostand).

Tram B : Fréquence 10 minutes (temps doublés sur les antennes Pessac Centre / France Alouette / Berges de la Garonne).

Tram C : Fréquence 7 minutes 30 (temps doublés sur les antennes Parc des Expositions / Gare de Blanquefort / Lycée Vaclav Havel).

Les bus qui ne circuleront pas ce vendredi :