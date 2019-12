Grève dans les transports : le réseau T2C encore perturbé ce lundi à Clermont

Il y a du mieux ce lundi sur le réseau clermontois de la T2C. Les tramway et bus ne circuleront que de 6h à 20h mais à des cadences plus importantes que les jours derniers, promet la T2C.

Le trafic de la ligne A de tramway sera quasiment normal entre 6h et 20h

Clermont-Ferrand, France

Avant la journée noire de ce mardi, il y aura du mieux dans les transports en communs en Auvergne ce lundi, au 12e jour de grève contre la réforme des retraites. Découvrez les prévisions de trafic pour le train et le bus.

A la T2C

Les dessertes annoncées à la T2C sont similaires à celles des derniers jours. Avec toujours la limite horaire entre 6 heures et 20 heures, il n'y aura ni tramway ni bus avant et après. Certaines lignes ne circuleront pas : cela concerne les lignes 7, 8, 10, 13, 21, 22, 23, 25 et 27.

Pour les lignes qui circulent, comptez un tramway (ligne A) toutes les 8 à 10 minutes. La T2C promet un service normal sur plusieurs lignes, comme les lignes 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37. Pour ce qui est des lignes touchées par des perturbations, la direction de la T2C donne les prévisions suivantes pour ce lundi.

Ligne B : toutes les 10 à 25 minutes

Ligne C : toutes les 15 à 45 minutes

Ligne 3 : toutes les 15 à 45 minutes (uniquement entre Aubière Place des Ramacles et Stade Gabriel Montpied)

Ligne 4 : toutes les 15 à 35 minutes

Ligne 5 : toutes les 25 à 30 minutes. Le bus empruntera l'itinéraire qu'il suit le dimanche.

Ligne 9 : toutes les 15 à 45 minutes. Le bus empruntera l'itinéraire qu'il suit le dimanche, et ne desservira pas Crouel et La Pardieu Gare.

Ligne 12 : toutes les 25 à 55 minutes

Ligne 20 : toutes les 10 à 40 minutes

Ligne 24 : toutes les 35 à 45 minutes. Le bus empruntera l'itinéraire qu'il suit le dimanche.

A la SNCF

La compagnie ferroviaire a annoncé ses prévisions de trafic au niveau national. 1 TGV sur 3, 4 TER sur 10, 1 Transilien sur 4, 1 Intercités sur 6 et 1 Ouigo sur 3 circuleront lundi. Le trafic international sera aussi "perturbé". Le trafic sera encore plus perturbé mardi, en raison de l'appel intersyndical à manifester, prévient la direction de la SNCF.