Grève dans les transports : les prévisions de trafic pour jeudi 29 septembre en Ile-de-France

Le mouvement de grève interprofessionnelle pour les salaires devrait être assez peu suivi ce jeudi à la RATP et à la SNCF. Mais certaines lignes comme les RER B et D ainsi que la ligne R seront tout de même fortement perturbées ainsi que le réseau de bus.

Le trafic sera légèrement perturbé ce jeudi dans les transports en commun francilien en raison de l'appel à la grève interprofessionnelle. Plusieurs syndicats appellent à une journée nationale de grève dans la fonction publique, l'enseignement et les transports pour réclamer de meilleurs salaires. Un mouvement qui s'annonce peu suivi à la RATP et à la SNCF mais il y a aura tout de même des perturbations.

Le trafic sera normal dans le métro ainsi que la ligne A du RER et la plupart des lignes de Transilien. Des difficultés sont à prévoir en revanche sur les lignes C, B et D du RER, les lignes H, J, N et R du Transilien ainsi que sur le réseau de bus et de tramways. Voici les prévisions détaillées ligne par ligne.

RER

RER A : trafic normal

RER B : 1 train sur 2 sur la partie Nord, 3 trains sur 4 sur la partie sud. Interconnexion maintenue à Gare du Nord

RER C : 3 trains sur 4

RER D : 1 train sur 2. Interconnexion maintenue

RER E : trafic normal

Lignes de Transilien

Ligne H : 2 trains sur 3

Ligne J : 2 trains sur 3

Ligne K : service normal

Ligne L : service normal

Ligne N : 1 train sur 2

Ligne P : trafic normal

Ligne R : 1 train sur 2

Ligne U : trafic normal

Tramways

En moyenne, neuf tramways sur 10 circuleront sur l'ensemble du réseau à l'exception de la ligne T3a qui circulera uniquement entre Pont du Garigliano et Porte d'Ivry avec 1 tramway sur 2.

Trafic des bus

En moyenne 2 bus sur 3 circuleront sur l'ensemble du réseau avec certaines lignes très perturbées.