Grève dans les transports: les prévisions de trafic pour samedi

Auvergne, France

A la SNCF

Il ne devrait y avoir que 10 TER en circulation ce samedi sur les lignes auvergnates, autrement dit pas grand chose. L'aller-retour de la mi-journée apparu ce vendredi sur Clermont - Thiers et Clermont - Gannat est maintenu. Pour la première fois depuis dix jours, un Lyon - Clermont doit circuler (mais pas de train dans l'autre sens). En revanche, les seules relations relativement étoffées depuis le début de la semaine connaissent une énorme baisse des fréquences: un seul aller-retour entre Clermont-Ferrand et Vic-le-Comte et deux allers et un retour entre Clermont-Ferrand et Saint-Germain des Fossés.

C'est tout pour ce samedi, avec toujours de nombreuses lignes auvergnates qui ne voient pas passer le moindre train. Le Cantal et la Haute-Loire notamment sont toujours privés de TER. Les prévisions de circulation pour dimanche ne sont pas encore connues mais elles devraient être là aussi très faibles.

Dimanche était justement le jour où la SNCF était censée modifier sa grille horaire. Ils sont bien modifiés en théorie mais en pratique il ne sera évidemment pas possible de les mettre en place. Généralement, les horaires changent assez peu d'une année sur l'autre. Cette nouvelle grille modifiait tout de même la desserte sur la ligne Clermont - Thiers, avec des suppressions de trains guère appréciées par les usagers, obligés d'aller en voiture en gare de Vertaizon pour attraper leur TER.

Coté intercité, la SNCF annonce un seul aller - retour ce samedi entre Clermont et Paris (gare de Lyon), au lieu de six habituellement. Pour dimanche, on sait déjà qu'il y aura deux allers-retours. Tous ces trains ne marqueront pas l'arrêt en gare de Moulins.

A la T2C

Les dessertes annoncées à la T2C sont similaires à celles des derniers jours. Avec toujours la limite horaire entre 6 heures et 20 heures, il n'y aura ni tramway ni bus avant et après.

Pour la ligne A, celle du tram, la T2C annonce une rame toutes les 8 à 10 minutes. Pour les bus, il y en aura un toutes les 10 à 25 minutes pour la ligne B, à une fréquence plus rare pour les autres lignes, 15 à 45 minutes voire moins. Ces lignes perturbées où des bus circuleront sont les C, 3, 4, 5, 9, 12, 20 et 24.

En revanche, il n'y aura aucune circulation sur les lignes 8, 10, 13, 21, 22, 23 et 25. Enfin quelques lignes où la desserte est très limitée pourront circuler normalement, notamment BeN, le bus de nuit.