Grève dans les transports : les prévisions détaillées pour ce lundi 27 et mardi 28 mars

Il sera très difficile de circuler en Île-de-France ce mardi, pour la dixième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, avec un trafic perturbé dans le métro et très perturbé dans les RER. La SNCF prévoit des ralentissements dès lundi sur les RER C et D, ainsi que sur les lignes H et N. Découvrez les prévisions publiées ce dimanche :

Lundi 27 mars

De son côté, la RATP ne prévoit pas de perturbation pour ce lundi dans le métro. Le trafic sera normal à quasi normal sur les trams T4, T11 et T13.

RER

Trafic normal à quasi normal sur les RER A, B et E

RER C : 2 trains sur 3

RER D : 2 trains sur 3

Transilien

Trafic normal à quasi normal sur les lignes J, K, P, R et U

Ligne H : 4 trains sur 5

Ligne N : 3 trains sur 4

Prévisions nationales

2 TER sur 3 en moyenne nationale

4 TGV INOUI (France et International) et OUIGO sur 5

2 INTERCITES de jour sur 3

Aucune circulation des INTERCITES de nuit

Mardi 28 mars

Le trafic restera normal dans les bus, tramway et Orlyval. La SNCF communiquera ses prévisions lundi en fin de journée mais prévient ce dimanche que "le trafic sera fortement perturbé mardi 28 mars. SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs qui le peuvent de reporter ou d’annuler leurs déplacements prévus ce jour-là."

Métro

Trafic normal sur les lignes 1, 3bis, 7bis, 9 et la ligne 14 qui sera fermé à 22 heures en raison des travaux

Ligne 2 : trafic normal mais assuré uniquement entre 5h30 et 20 heures

Ligne 3 : 1 train sur 2

Ligne 4 : normal le matin, 3 trains sur 4 l’après-midi. En raison des travaux d’automatisation, la ligne sera fermée à 22h15

Ligne 5 : 1 train sur 2 le matin et 1 train sur 4 l’après-midi. Trafic assuré uniquement entre 5h30 et 19h30

Ligne 6 : 1 train sur 3 le matin et 2 trains sur 3 l’après-midi. Trafic assuré uniquement entre 5h30 et 20h

Ligne 7 : 2 trains sur 3

Ligne 8 : 1 train sur 2. Trafic assuré uniquement entre 6h et 10h et entre 16h et 20h

Ligne 10 : 1 train sur 2 entre 5h30 et 10h et 1 train sur 3 entre 16h30 et 19h30

Ligne 11 : 2 trains sur 3. Trafic assuré uniquement entre 5h30 et 22h. En raison des travaux, la ligne sera fermée entre Belleville et Mairie des Lilas toute la journée

Ligne 12 : 1 train sur 3 entre 5h30-20h

Ligne 13 : 1 train sur 3. Trafic assuré uniquement entre 6h et 20h

RER (zone RATP)

RER A : En moyenne 1 train sur 2. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture.

RER B : En moyenne 1 train sur 2. Interconnexion maintenue à Gare du Nord.

La RATP "invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau ce jour-là et présente ses excuses pour les conditions de transports prévues."

Aérien

La situation est toujours difficile à l'aéroport d'Orly ce mardi et mercredi. La Direction générale de l'aviation civile a requis l'annulation de 20% des vols.