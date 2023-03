Grève dans les transports : les prévisions détaillées pour ce mardi 14 mars

Nouvelle journée de grève ce mardi 14 mars dans les transports en commun franciliens. La RATP assure que le trafic sera normal dans le métro. Selon la Régie des transports, la circulation des bus et tramways sera également normale tout comme sur l'Orlyval. A la SNCF, il reste des difficultés sur les RER et les Transilien,

Métro

Trafic normal sur l'ensemble des lignes.

Le trafic sera aussi normal sur toutes les lignes de bus, tramways et sur Orlyval.

Les RER toujours perturbés par la grève

RER A : en moyenne 3 trains sur 4. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture.

RER B : en moyenne 2 trains sur 3. Interconnexion maintenue à Gare du Nord.

RER C : 2 trains sur 3

RER D : 2 trains sur 5 en moyenne. Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon, pas de train entre ces deux gares. Les trains circulent entre Châtelet-les-Halles et Creil, entre Paris gare de Lyon et Melun / Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes, et seulement en heures de pointe entre Corbeil Essonnes et Malesherbes.

RER E : 3 trains sur 4

Plusieurs lignes de Transilien perturbées

Ligne H : 2 train sur 3

Ligne J : 2 trains sur 3

Ligne K : service normal

Ligne L : 2 trains sur 3

Ligne N : 3 trains sur 4

Ligne P : 1 train sur 2 sur l'axe Meaux-La Ferté Milon. Service normal sur l'axe Esbly Crécy-la-Chapelle.

Ligne R : 2 trains sur 5 en moyenne. Les trains circulent uniquement entre Paris gare de Lyon et Montargis / Montereau via Moret

Ligne U : service normal

T4 : service normal

T11 : service normal

T13 : service normal

Trafic quasi normal sur les métros mercredi, très perturbé sur les RER

La RATP prévoit un trafic quasi normal sur les lignes de métro, tramways, et bus ce mercredi. Le service devrait, en revanche, être "très perturbé" sur les RER pour cette huitième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites.