Grève dans les transports : les prévisions détaillées pour ce samedi 11 mars

De nouvelles perturbations sont attendues ce samedi 11 mars dans les transports en commun franciliens en raison de la 7e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La RATP prévoit toutefois "un trafic normal" dans le métro, "à l'exception de quelques lignes". La situation sera plus compliquée sur le réseau Sncf, avec des perturbations sur les lignes RER et les trains de banlieue. Les lignes A, B, C, D et E seront impactées. En revanche, bus et tramway circuleront normalement d'après la Régie des transports.

Voici les prévisions détaillées pour la journée du samedi 11 mars :

Métro

Trafic normal sur les lignes 1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 7, 7bis, 9, 10 et 14.

Trafic quasi normal sur les lignes : 8, 12, 13

Trafic perturbé:

- Ligne 6 avec trafic normal le matin et 3 trains sur 4 l’après-midi

- Lignes 11 avec trafic normal le matin et 2 trains sur 3 l'après-midi

Pour rappel, la ligne 9 sera fermée dimanche 12 mars en raison de travaux.

Les lignes de RER encore fortement impactées

RER A : En moyenne 1 train sur 2. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture.

RER B : En moyenne 2 trains sur 3. L'interconnexion est interrompue à Gare du Nord.

Zone SNCF entre Paris Gare du Nord et Mitry-Claye / Aéroport CDG 2 : les trains circulent uniquement entre Aulnay-sous-Bois et Aéroport CDG 2

RER C : En moyenne 1 train sur 4. Un service de bus est assuré entre Juvisy et Versailles Chantiers / Brétigny.

RER D : En moyenne 1 train sur 2. L'interconnexion est maintenue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon. Les trains circuleront uniquement entre Paris et Creil / Combs la Ville / Juvisy. Un service de bus sera assuré entre Melun et Corbeil-Essonnes / Combs la Ville.

RER E : En moyenne 1 train sur 2.

Trains de banlieue

Ligne J : 2 trains sur 3 en moyenne

Ligne L : 2 trains sur 3 en moyenne

Ligne R : 1 train sur 5 en moyenne, les trains circulent uniquement entre Paris gare de Lyon et Montargis / Montereau via Moret le matin et le soir.

Le trafic sera normal sur les lignes de tramways, les réseaux bus, et l'Orlyval.