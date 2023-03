Grève dans les transports : les prévisions détaillées pour ce vendredi 31 mars

Le service sera normal ou quasi-normal sur la plupart des lignes ce vendredi sauf sur les RER C et D et sur les lignes L et N du Transilien.

Le trafic sera encore légèrement perturbé sur le RER C ce vendredi © Radio France Le trafic sera encore légèrement perturbé à la SNCF ce vendredi en raison de la grève contre la réforme des retraites. Comme la veille, deux lignes de RER et deux lignes de Transilien resteront perturbées.

Voici les prévisions détaillées ligne par ligne.

RER

RER A : service normal

: service normal RER B : service normal

: service normal RER C : 3 trains sur 4

: 3 trains sur 4 RER D : 2 trains sur 3. Interconnexion maintenue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon.

: 2 trains sur 3. Interconnexion maintenue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon. RER E : service normal Trains de banlieue Ligne H : service normal à quasi-normal

: service normal à quasi-normal Ligne J : service normal

: service normal Ligne K : service normal

: service normal Ligne L : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne N : 3 trains sur 4

: 3 trains sur 4 Ligne P : service normal

: service normal Ligne R : service normal

: service normal Ligne U : service normal

La trafic sera normal sur les tramways T4, T11 et T13.