Grève dans les transports : les prévisions détaillées pour jeudi 23 mars

La 16e journée de grève consécutive à la RATP sera plus suivie. La régie autonome des transports franciliens "prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et métro", ce jeudi 23 mars. L'intersyndicale organise u ne neuvième journée de grève et de manifestation nationale contre la réforme des retraites . En revanche, le trafic sera "normal" sur les réseaux de bus et tramway. Voici les prévisions détaillées ligne par ligne :

Trafic "très perturbé" sur le métro

Ligne 1 : trafic normal

Ligne 2 : 1 train sur 3. Uniquement entre 5h30-10h et 16h30-20h

Ligne 3 : 1 train sur 3. Uniquement entre 5h30-11h et 16h30-19h30

Ligne 3bis : 1 train sur 3. Uniquement entre 5h30-10h et 16h30-20h

Ligne 4 : 3 trains sur 4 le matin, 2 trains sur 3 l'après-midi, normal le soir. En raison des travaux d'automatisation, la ligne sera fermée à 22h15

Ligne 5 : 1 train sur 3. Uniquement entre 5h30-9h30 et 16h30-19h30

Ligne 6 : 1 train sur 3. Uniquement entre 5h30-20h

Ligne 7 : 1 train sur 2

Ligne 7bis : 1 train sur 2

Ligne 8 : 1 train sur 3. Uniquement entre Reuilly Diderot et Créteil Pointe du Lac et entre Balard et Concorde, uniquement entre 6h-10h et 16h-20h

Ligne 9 : 1 train sur 2

Ligne 10 : 1 train sur 2. Uniquement entre 6h30-9h30

Ligne 11 : 2 trains sur 3. Uniquement entre 6h-11h et 1 train sur 3 sur 16h30-19h30

Ligne 12 :1 train sur 3. Uniquement entre 5h30-9h30 et 2 trains sur 3 entre 16h30-20h

Ligne 13 : 1 train sur 2 le matin, 1 train sur 3 l'après-midi. Uniquement entre 5h30-20h

Ligne 14 : trafic normal. En raison des travaux liés au prolongement, la ligne sera fermée à 22h

Certaines stations seront fermées, la RATP dévoilera la liste ce mercredi 22 mars.

Trafic "très perturbé" également sur le RER

RER A : en moyenne 1 train sur 2. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture.

RER B : en moyenne 1 train sur 2. Interconnexion maintenue à Gare du Nord.

La SNCF n'a pas encore communiqué ses prévisions de trafic pour les RER C, D, E et les lignes du Transilien.

Trafic "quasi normal" sur les réseaux de bus et de tramway