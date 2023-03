Grève dans les transports : les prévisions détaillées pour jeudi 30 mars

La circulation des trains s'améliorera nettement ce jeudi. Le service sera normal ou quasi-normal sur la plupart des lignes sauf sur les RER C et D et sur les lignes L et N du Transilien.

La circulation s'améliore ce jeudi dans les transports © Radio France - Delphine Goldstein Le trafic sera encore légèrement perturbé à la SNCF ce jeudi mais la circulation des trains sera tout de même bien meilleure que ces derniers jours. En Ile-de-France, seules deux lignes de RER et deux lignes de Transilien resteront perturbées ce jeudi. ⓘ Publicité Voici les prévisions détaillées ligne par ligne. RER RER A : service normal

: service normal RER B : service normal

: service normal RER C : 3 trains sur 4

: 3 trains sur 4 RER D : 2 trains sur 3. Interconnexion maintenue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon.

: 2 trains sur 3. Interconnexion maintenue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon. RER E : service normal Trains de banlieue Ligne H : service normal à quasi-normal

: service normal à quasi-normal Ligne J : service normal

: service normal Ligne K : service normal

: service normal Ligne L : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne N : 3 trains sur 4

: 3 trains sur 4 Ligne P : service normal

: service normal Ligne R : service normal

: service normal Ligne U : service normal La trafic sera normal sur les tramways T4, T11 et T13.