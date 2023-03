Grève dans les transports : les prévisions détaillées pour mardi 28 mars

Des perturbations sont à prévoir dans les métros, RER et transiliens mardi pour la dixième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Le trafic sera normal dans les bus, tramways, et Orlyval. Au niveau national, comptez 1 TER sur 2, 3 TGV et OUIGO sur 5, 1 Intercités de jour sur 4 et aucune circulation des Intercités de nuit.

ⓘ Publicité

Métro

Trafic normal sur les lignes 1, 3bis, 7bis, 9 et la ligne 14 qui sera fermé à 22 heures en raison des travaux

qui sera fermé à 22 heures en raison des travaux Ligne 2 : trafic normal le matin et 3 trains sur 4 l’après-midi mais assuré uniquement entre 5h30 et 20 heures

: trafic normal le matin et 3 trains sur 4 l’après-midi mais assuré uniquement entre 5h30 et 20 heures Ligne 3 : 1 train sur 2

: 1 train sur 2 Ligne 4 : normal le matin, 3 trains sur 4 l’après-midi. En raison des travaux d’automatisation, la ligne sera fermée à 22h15

: normal le matin, 3 trains sur 4 l’après-midi. En raison des travaux d’automatisation, la ligne sera fermée à 22h15 Ligne 5 : 1 train sur 2 le matin et 1 train sur 3 l’après-midi

: 1 train sur 2 le matin et 1 train sur 3 l’après-midi Ligne 6 : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne 7 : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne 8 : 1 train sur 2 le matin et 2 trains sur 3 en soirée. Trafic assuré uniquement entre 6h et 10h et entre 16h et fin de service

: 1 train sur 2 le matin et 2 trains sur 3 en soirée. Trafic assuré uniquement entre 6h et 10h et entre 16h et fin de service Ligne 10 : 1 train sur 2

: 1 train sur 2 Ligne 11 : 3 trains sur 4 le matin et normal l’après-midi. Trafic assuré uniquement entre 5h30 et 22h. En raison des travaux, la ligne sera fermée entre Belleville et Mairie des Lilas toute la journée

: 3 trains sur 4 le matin et normal l’après-midi. Trafic assuré uniquement entre 5h30 et 22h. En raison des travaux, la ligne sera fermée entre Belleville et Mairie des Lilas toute la journée Ligne 12 : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne 13 : 2 trains sur 3 le matin et 1 train sur 3 l’après-midi. Trafic assuré uniquement entre 6h et 20h

Les stations suivantes seront fermées :

Journée entière : Richelieu-Drouot

: Richelieu-Drouot À partir de 12h à la demande de la Préfecture de Police pour des raisons de sécurité : Oberkampf, St Ambroise, Voltaire, Charonne, Rue des boulets, Filles du Calvaire

à la demande de la Préfecture de Police pour des raisons de sécurité : Oberkampf, St Ambroise, Voltaire, Charonne, Rue des boulets, Filles du Calvaire À partir de 20h : Champs Elysées Clémenceau, Invalides, Père Lachaise, Barbès-Rochechouart, place de Clichy, Villiers, Pigalle, Stalingrad, Jaurès.

RER

RER A : 1 train sur 2 (zone SNCF), 3 trains sur 5 (zone RATP)

: 1 train sur 2 (zone SNCF), 3 trains sur 5 (zone RATP) RER B : 1 train sur 2 (zone SNCF), 3 trains sur 5 (zone RATP)

: 1 train sur 2 (zone SNCF), 3 trains sur 5 (zone RATP) RER C : 1 train sur 3

: 1 train sur 3 RER D : 2 trains sur 5

: 2 trains sur 5 RER E : 3 trains sur 5

Transilien

Ligne H : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne J : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne K : 1 train sur 2

: 1 train sur 2 Ligne L : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne N : 1 train sur 2

: 1 train sur 2 Ligne P : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne R : 3 trains sur 5

: 3 trains sur 5 Ligne U : 2 trains sur 3

Aérien

La situation est toujours difficile à l'aéroport d'Orly ce mardi et mercredi. La Direction générale de l'aviation civile a requis l'annulation de 20% des vols.