Grève dans les transports : les prévisions détaillées pour mercredi 22 mars

La grève contre la réforme des retraites entre dans son 15e jour à la RATP et à la SNCF. Le trafic sera encore perturbé ce mercredi 22 mars. Les perturbations seront plus importantes jeudi pour la 9e journée de mobilisation nationale. Le trafic sera normal sur les réseaux de métro, de tramway et de bus. En revanche, quelques perturbations sont à prévoir sur les lignes de RER et de Transilien.

ⓘ Publicité

Prévisions de trafic sur le réseau RER

RER A : Prévoir un service normal.

: Prévoir un service normal. RER B : Prévoir 1 train sur 2 toute la journée au nord. Trafic interrompu à partir de 22h45 entre Châtelet-les-Halles et Aéroport CDG2/Mitry pour travaux. Au sud, prévoir 2 trains sur 3 toute la journée. L'interconnexion à Gare du Nord sera maintenue.

: Prévoir 1 train sur 2 toute la journée au nord. Trafic interrompu à partir de 22h45 entre Châtelet-les-Halles et Aéroport CDG2/Mitry pour travaux. Au sud, prévoir 2 trains sur 3 toute la journée. L'interconnexion à Gare du Nord sera maintenue. RER C : Prévoir 2 trains sur 3.

: Prévoir 2 trains sur 3. RER D : Prévoir 3 trains sur 5 : Interconnexion maintenue en gare de Châtelet-Les Halles, pas de changement nécessaire. 1 train par heure entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes entre 6h et 10h puis entre 16h et 20h. Pas de circulation entre Juvisy et Corbeil Essonnes via Ris Orangis et Corbeil-Essonnes et Melun.

: Prévoir 3 trains sur 5 : Interconnexion maintenue en gare de Châtelet-Les Halles, pas de changement nécessaire. 1 train par heure entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes entre 6h et 10h puis entre 16h et 20h. Pas de circulation entre Juvisy et Corbeil Essonnes via Ris Orangis et Corbeil-Essonnes et Melun. RER E : Prévoir 3 trains sur 4.

Prévisions de trafic sur le réseau Transilien