Grève dans les transports : les prévisions détaillées pour jeudi 13 avril

La RATP prévoit un trafic quasi normal dans le métro et les RER A et B jeudi pour la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 13 avril. La circulation des autres lignes de RER et de trains de banlieue sera perturbée, prévient de son côté la SNCF

Peu de perturbations à prévoir ce jeudi à la RATP pour la nouvelle journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites. Le trafic sera "quasi normal" pour le métro et les RER A et B, annonce la direction ce mardi. La SNCF prévoit de son côté quelques perturbations, mais moins importantes que lors des précédentes journées d'action. Voici les prévisions détaillées à la RATP et à la SNCF : Métro Le trafic sera normal à l'exception de ces deux lignes : Ligne 8 : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne 13 : 2 trains sur 3 En raison de la manifestation contre la réforme des retraites (départ 14h00 place de l'Opéra direction place de la Bastille), les stations Pyramides et Palais Royal-Musée du Louvre seront fermées à partir de 11h00 sur demande de la préfecture de police pour des raisons de sécurité. RER RER A : 3 trains sur 4

: 3 trains sur 4 RER B : service normal à quasi normal

: service normal à quasi normal RER C : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 RER D : 1 train sur 2. Interconnexion maintenue entre Châtelet et Gare de Lyon

: 1 train sur 2. Interconnexion maintenue entre Châtelet et Gare de Lyon RER E : 2 trains sur 3 Trains de banlieue Ligne H : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne J : service normal

: service normal Ligne K : service normal

: service normal Ligne L : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne N : 3 trains sur 4

: 3 trains sur 4 Ligne P : 3 trains sur 4

: 3 trains sur 4 Ligne R : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Ligne U : service normal Bus et tramways A la RATP, le trafic sera normal sur l'ensemble des lignes de bus et de tramways. Sur les lignes de tramways gérées par la SNCF (T4, T11 et T13), le trafic sera également normal.