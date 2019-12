Gréve dans les transports : trois nouvelles lignes de métro rouvrent ce mercredi après-midi

Si vous êtes usagers des lignes 2, 10 et 13. Une bonne nouvelle. Elles sont à nouveau partiellement en service ce mercredi après midi jusqu'à 19h30.

Paris, France

Trois lignes du métro parisien rouvrent ce mercredi après-midi. Les lignes 2, 10 et 13. Mais attention pas forcement sur toute la ligne et avec des stations fermées.

La ligne 13, pour la première fois depuis le début de la grève, rouvre avec un train sur quatre entre les stations Gabriel-Péri et Champs-Elysées-Clémenceau , sauf les stations La Fourche et Miromesnil. Un train sur cinq sur la ligne 2 d'Anvers à Porte-Dauphine. La ligne 10 ouvre entièrement avec un train sur quatre. les stations Motte-Piquet-Grenelle, Duroc, Sèvres-Babylone et Jussieu restent fermées.