Grève de la présentation des billets dans les trains en Normandie

Malgré l'arrivée des nouvelles rames Omnéo sur les lignes normandes, le service aux usagers est de plus en plus déplorable constatent les associations d'usagers. Elles appellent à faire la grève de la présentation des titres de transports pour mettre la pression sur la SNCF et sur la région.

"On nous avait vendu du rêve avec les nouvelles rames Omnéo... c'est presque pire qu'avant !" Pierre Dumont, le président des usagers du Paris-Cherbourg, ne décolère pas. Suppressions de train, retards à répétition, rames non conformes, pannes, arrêts supplémentaires... la liste des dysfonctionnements est longue.

Des trains dédoublés au dernier moment et des passagers obligés de voyager debout

Certes la ponctualité est un peu meilleure qu'avant depuis l'arrivée des nouveaux trains, mais le problème c'est que le reste du matériel est vieillissant et tombe en panne. "Les rames Omnéo sont donc envoyées sur les axes secondaires Paris-Vernon et Paris-Serquigny, explique Pierre Dumont. Et sur les grandes lignes, on apprend au dernier moment que des trains qui devaient être doubles sont réduits en unité simple. Résultat les voyageurs n'ont plus leur place attitrée".

Les usagers dénoncent la mise en place déguisée d'une réservation obligatoire

Parallèlement, les associations d'usagers viennent d'apprendre qu'une nouvelle tarification va être mise en place pour les trains Krono+ à partir du 12 décembre 2021. "Cela implique la suppression des billets ouverts, les billets Tempo, poursuit Pierre Dumont. Autrement dit, cela revient à mettre en place une réservation obligatoire sur ces lignes".

Les usagers appelés à ne plus présenter leurs billets de train

Toutes les associations d'usagers en Normandie - UDUPC, ADURN, Vernon Train de Vie et Collectif BBB - appellent donc les voyageurs à faire grève. "Il s'agit d'une grève de la présentation des titres de transport, il ne s'agit pas de frauder !" précise Pierre Dumont. La grève est lancée jusqu'à ce qu'un plan d'action réel soit mis en place".