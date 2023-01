Grève de mardi : les dernières prévisions RATP et SNCF en Île-de-France

La RATP et la SNCF ont publié ce lundi soir leurs dernières prévisions actualisées. Les métros, RER et train de banlieue seront extrêmement perturbés. Les bus et tramways le seront plus légèrement. La SNCF prévoit 1 TGV sur 3 en moyenne. 2 TER sur 10. (Illustration)

Mieux vaut éviter de se déplacer en Île-de-France ce mardi 31 janvier, journée de grève intersyndicale contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. La RATP et la SNCF ont publié ce lundi soir leurs dernières prévisions actualisées. Les métros, RER et train de banlieue seront extrêmement perturbés. Les bus et tramways le seront plus légèrement. La SNCF prévoit 1 TGV sur 3 en moyenne. 2 TER sur 10.

Métro : la 3bis interrompue, de nombreuses lignes partiellement fermées

Ligne 1 : trafic légèrement perturbé. Les stations suivantes seront ouvertes uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30/16h30-19h30) : Reuilly-Diderot, Bastille, Champs-Elysées Clémenceau. La station Hôtel de Ville sera ouverte uniquement à l’heure de pointe du matin (7h30-9h30)

Ligne 2 : 1 train sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Les stations suivantes seront ouvertes uniquement aux heures de pointe (7h30- 9h30/16h30-19h30) : Stalingrad et Villiers.

Ligne 3 : Ouverte de Pont de Levallois – Bécon à Havre-Caumartin, 1 train sur 3 entre 7h30-9h30 et 16h30-19h30. Fermée en dehors de ces horaires.

Ligne 3 bis : Trafic interrompu sur la ligne

Ligne 4 : 1 train sur 2 aux heures de pointe (7h30- 9h30 et 16h30-19h30) et 1 train sur 4 aux heures creuses avec risque de saturation. Les stations suivantes seront fermées : Simplon, Strasbourg Saint-Denis, Réaumur - Sébastopol, Cité, Montparnasse-Bienvenue, Raspail, Alésia. • La station suivante sera ouverte uniquement aux heures de pointe (7h30- 9h30/16h30-19h30) : Gare de l’Est.

Ligne 5 : 1 train sur 3 entre 6h30-9h30 et 16h30-19h30. Les stations suivantes seront fermées : Hoche, Laumière, République, Richard Lenoir, Campo Formio.

Ligne 6 : Ouverte de Nation à Denfert-Rochereau, 1 train sur 3 entre 6h-10h et 16h20h . Fermée en dehors de ces horaires.

Ligne 7 : 1 train sur 3 entre 6h30-9h30 et 16h-19h30. Les stations suivantes seront fermées : Château-Landon, Cadet, Opéra, Tolbiac.

Ligne 7 bis : 1 train sur 3 entre 6h30-9h30 – 16h-19h30

Ligne 8 : Ouverte de Créteil Pointe du Lac à Reuilly-Diderot, 1 train sur 3 entre 6h30- 9h30 et 16h30-19h30. Ligne fermée en dehors de ces horaires.

Ligne 9 : 1 train sur 2 entre 6h30-9h30 et 16h30-19h30 Les stations suivantes seront fermées : Trocadéro, Richelieu-Drouot, Grands Boulevards, Strasbourg Saint-Denis, République.

Ligne 10 : 1 train sur 3 entre 6h30-9h30 et 16h30-19h30 Les stations suivantes seront fermées : La Motte Picquet Grenelle, Duroc.

Ligne 11 : : 1 train sur 3 le matin sur la ligne entière entre 6h30-9h30 et 1 train sur 5 l’après-midi entre Belleville et Mairie des Lilas uniquement entre 16h30 et 19h30. Les stations suivantes seront fermées : Porte des Lilas, Jourdain, République, Arts et Métiers. Ligne fermée en dehors de ces horaires.

Ligne 12 : 1 train sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Les stations suivantes seront fermées : Pasteur, Montparnasse Bienvenue..

Ligne 13 : Ouverte de Saint-Denis Université / les Courtilles à Invalides le matin entre 6h30 et 9h30 avec 1 train sur 3 et ouverte l’après-midi 16h30 et 19h30 de Saint-Denis Université / les Courtilles à Champs-Elysées Clémenceau. Ligne fermée en dehors de ces horaires.

Ligne 14 : trafic normal sur la ligne avec risque de saturation. En raison des travaux liés au prolongement, elle sera fermée à 22h.

RER : trafic très perturbé

RER A : En moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Les horaires des premiers départs se situeront vers 5h35. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu vers minuit. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture jusqu’à 21 heures

RER B : En moyenne 1 train sur 2. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.

RER C : 1 train sur dix. Les trains circuleront uniquement entre Paris Austerlitz Grandes Lignes et Dourdan/Etampes/Massy/Versailles Chantiers via Juvisy. Aucun train aux heures creuses sur l'ensemble de la ligne sauf entre Paris Austerlitz et Brétigny(1 train par heure)

RER D : 1 train sur 10. Les trains circuleront uniquement aux heures de pointe entre Goussainville et Châtelet et entre Paris gare de Lyon/Melun/ Corbeil Essonnes via Evry Courcouronnes. Interconnexion suspendue entre Paris gare de Lyon et Châtelet : pas de train entre ces deux gares

RER E : 1 train sur dix. Les trains arriveront et partiront de la gare de Paris-Est. Les trains circuleront uniquement aux heures de pointe entre Paris Est et Tournan/Meaux. Les gares d'Haussmann, Magenta, Rosa Parks et Pantin ne sont pas desservies. Trafic normal entre Esbly et Crécy.

Trains de banlieue

Ligne H : 1 train sur trois.

Ligne U : 1 train sur trois.

Ligne K : 1 train sur quatre.

Ligne J : 1 train sur dix. Aucun train entre Conflans Sainte-Honorine et Mantes-la-Jolie et entre Argenteuil et Ermont-Eaubonne

Ligne L : 1 train sur dix. Aucun train entre Paris Saint-Lazare. Nanterre Université et Cergy-le-Haut.

Ligne N : 1 train sur dix. Les trains circuleront uniquement aux heures de pointe. Aucun train entre Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie

Ligne P : 1 train sur dix.

Ligne R : 1 train sur dix. Aucun train entre Melun et Montereau via Héricy

Bus : trafic légèrement perturbé :

En moyenne 8 bus sur 10 circuleront sur l’ensemble du réseau. Trafic normal sur le réseau Noctilien.

Tramway : trafic légèrement perturbé

Trafic normal sur les lignes T4 T6 et T8 T11 et T13

Trafic quasi normal sur la ligne T3b

Trafic légèrement perturbé sur les lignes : T1, T2, T5, T7 avec en moyenne 4 trains sur 5. Et 3 trains sur quatre sur la ligne T3a.

TER et Trains Grandes Lignes

Le trafic TER sera très fortement perturbé. 2 trains sur 10 circuleront en moyenne.

Pour les TGV , voici les précisions de trafic :

Axe Nord : 2 TGV sur 5.

Axe Est : 1 TGV sur 2.

Axe Atlantique : 1 TGV sur 4.

Axe Sud Est : 1 TGV sur 2.

OUIGO : 2 trains sur 5

Pour les Intercités, aucun train ne circulera. À l'expression d'un aller-retour sur Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille. Il n'y aura pas de circulation les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi.