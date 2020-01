Grève des 11 et 12 janvier à la SNCF : les prévisions en Nouvelle-Aquitaine ce week-end

Pour ce nouveau week-end d'action des cheminots contre la réforme des retraites portée par le gouvernement, le trafic s'annonce encore très perturbé en Nouvelle-Aquitaine. Au niveau national, pour les 38e et 39e jours de mobilisation, le trafic s'améliore avec samedi et dimanche, surtout sur les lignes à grande vitesse avec 4 TGV sur 5 en moyenne. 2 Intercités sur 5 circuleront, 5 TER sur 10 et 2 transiliens sur 5.

La SNCF précise également que tous les TGV inoui et Ouigo disponibles à la vente jusqu'au jeudi 16 janvier inclus sont garantis, et que le trafic s'améliore grandement au niveau national à partir du lundi 13 janvier, avec 9 TGV sur 10 assurés en France et à l'International.

Les prévisions détaillées pour ce samedi 11 janvier en Nouvelle-Aquitaine

Sur le réseau TER

3 circulations sur 10 sont annoncées ce samedi. Voici les trains et les autocars de subsitution qui circulent :

5 A/R Bordeaux-Arcachon

6 A/R Bordeaux-Périgueux-Limoges

2 A/R Bordeaux-Sarlat

0,5 A/R Bordeaux-Le Verdon

2 A/R Bordeaux-Agen

0,5 A/R Bordeaux-Mont de Marsan

2 A/R Bordeaux-Hendaye

1,5 A/R Bayonne-St-Jean-Pied de Port

2 A/R Poitiers-Angoulême

1 A/R Poitiers-Tours

2 A/R 2 Poitiers-La Rochelle

1 A/R Bordeaux-Saintes

1 A/R Angoulême-Saintes-Royan

4 A/R Limoges-Angoulême

0,5 A/R Limoges-Châteauroux

1 A/R Limoges-Brive

4 A/R Brive-Objat

4 A/R Limoges-Poitiers

1 A/R Limoges Guéret

1 A/R Limoges-Ussel

5 A/R Brive-Tulle-Ussel

16 autocars compléteront ces circulations ferroviaires (retrouvez le détail ligne par ligne sur le site TER Nouvelle Aquitaine).

Les TGV qui circulent

10,5 aller-retours Bordeaux-Paris

0,5 aller-retour Bordeaux-Strasbourg

2,5 A/R Pau-Dax-Paris

1,5 A/R Toulouse-Paris

4 A/R Poitiers-Paris

2 A/R Bordeaux-Lille-Strasbourg

3 A/R La Rochelle-Paris

Ouigo

3 aller-retours Bordeaux-Paris,

1 aller-retour Toulouse-Paris

Les intercités qui circulent

4,5 aller-retours Paris-Brive

3 aller-retours Bordeaux-Marseille

Les prévisions détaillées pour ce dimanche 12 janvier en Nouvelle-Aquitaine

Sur le réseau TER

4 circulations sur 10 sont annoncées ce samedi. Voici les trains et les autocars de subsitution qui circulent :

4 A/R Bordeaux-Arcachon

2 A/R Bordeaux-Marmande-Agen

3 A/R Bordeaux-Sarlat

1,5 A/R Bordeaux-Pointe de Grave

0,5 A/R Bordeaux-Mont de Marsan

3 A/R Bordeaux-Hendaye

1 A/R Bordeaux-Pau-Tarbes

1,5 A/R Bayonne-St-Jean-Pied de Port

1 A/R Poitiers-La Rochelle

1 A/R Poitiers-Angoulême

1 A/R La Rochelle-Bordeaux

1 A/R Royan-Angoulême

1 A/R Limoges-Châteauroux

2 A/R Limoges-Angoulême

2,5 A/R Limoges-Uzerche-Brive

4 A/R Limoges-St Yrieix-Brive

3 A/R Limoges-Poitiers

1,5 A/R Limoges-Montluçon

2,5 A/R Limoges-Ussel

3 A/R Brive-Ussel

0,5 A/R Périgueux-Bordeaux

1 A/R Montluçon-Bordeaux

3,5 A/R Limoges-Périgueux-Bordeaux

0,5 A/R Tulle-Brive-Périgueux-Bordeaux

16 autocars compléteront ces circulations ferroviaires (retrouvez le détail ligne par ligne sur le site TER Nouvelle Aquitaine).

Les TGV qui circulent

13,5 aller-retours Bordeaux-Paris

3,5 A/R Hendaye-Dax-Paris

1 A/R Dax-Paris

1,5 A/R Pau-Dax-Paris

2,5 A/R Toulouse-Paris

3,5 A/R Poitiers-Paris

1,5 A/R Bordeaux-Lille-Strasbourg

4,5 A/R La Rochelle-Paris

Ouigo

3 aller-retours Bordeaux-Paris,

2 aller-retour Toulouse-Paris

Les intercités qui circulent

5,5 aller-retours Paris-Brive

3 aller-retours Bordeaux-Marseille

La situation en temps réel en Nouvelle-Aquitaine

