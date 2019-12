Grève des 14 et 15 décembre à la SNCF : encore moins de TER en Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Avec la poursuite du mouvement de grève contre la réforme des retraites, le trafic à la SNCF sera de nouveau perturbé ce weekend des 14 et 15 décembre. La SNCF recommande par ailleurs d'utiliser d'autres moyens de transport, et de ne même pas venir en gare.

Encore moins de TER ce samedi

En Auvergne-Rhône-Alpes, la SNCF prévoit seulement 1 TER sur 12 ce samedi en moyenne (il y en avait environ 1 sur 7 en circulation vendredi 13). Le plan de transport est renforcé par 260 autocars.

Côté TGV, il n'y aura que 2 allers-retours entre Lyon et Marseille ainsi qu'entre Lyon et Montpellier ; la SNCF prévoit également 8 allers-retour ce samedi entre Lyon et Paris.

Le trafic des trains Intercités reste aussi très perturbé, avec un seul aller-retour entre Clermont et Paris :

Train 5970 - départ de Clermont-Ferrand à 13h22, arrivée à Paris Gare de Lyon à 16h58

Train 5955 - départ de Paris Gare de Lyon à 8h59, arrivée à Clermont-Ferrand à 12h38

Les prévisions du dimanche 15 décembre

Ce dimanche, 1 TER sur 7 en moyenne va circuler dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le plan de transport sera encore renforcé, par plus de 360 autocars.

Toujours 2 allers-retours de TGV entre Lyon et Marseille et Lyon et Montpellier prévus dimanche, ainsi que 9 entre Lyon et Paris.

Il y aura également deux allers-retours de trains Intercités entre Clermont-Ferrand et Paris :

Train 5970- départ de Clermont-Ferrand à 13h30 arrivée à Paris Gare de Lyon à 16h57

Train 5990- départ de Clermont-Ferrand à 19h30 arrivée à Paris Gare de Lyon à 22h58

Train 5963 - départ de Paris Gare de Lyon à 14h01, arrivée à Clermont-Ferrand à 17h32

Train 5983 - départ de Paris Gare de Lyon à 18h57, arrivée à Clermont-Ferrand à 22h30

Pour connaître plus en détails les perturbations à la SNCF dues à la grève, vous pouvez faire vos recherches sur le site de la SNCF.