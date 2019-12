Grève des 14 et 15 décembre : les prévisions de trafic à la SNCF en Pays de la Loire

Pays de la Loire, France

Comme depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, le trafic SNCF reste très perturbé ce week-end des 14 et 15 décembre. En Pays de la Loire, samedi, il faudra compter un TER sur cinq en moyenne, essentiellement assurée par bus. Sur le réseau Intercités, il n'y aura aucune liaison sur les lignes Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. Sur l'axe Atlantique, il faudra compter un TGV sur quatre.

Pour dimanche, le programme est à peu près le même, des TER en moins. Il faudra compter un TER sur dix, aucune liaison Intercités et un TGV sur quatre.

Informations et remboursements

La SNCF recommande aux voyageurs de reporter leur déplacement, et pendant toute la durée de la grève, l’information sur les trains du lendemain est disponible tous les jours à 17h sur les outils d’information SNCF.Pour ceux qui avaient pris des billets, TGV Inoui, Ouigo et Intercités peuvent effectuer une demande d'échange ou de remboursement avant le départ dans frais ni surcoûts, y compris s'ils possèdent des billets non échangeables et/ou non remboursables.