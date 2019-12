Alors que le mouvement de grève des cheminots contre la réforme des retraites se poursuit, la SNCF prévoit un trafic "très perturbé" ce samedi et ce dimanche, avec 2 TER sur 10 en circulation.

Grève des 14 et 15 décembre : les prévisions de trafic SNCF pour la Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine, France

Alors que le mouvement de grève se poursuit à la SNCF contre la réforme des retraites, la compagnie ferroviaire annonce ce vendredi ses prévisions de trafic pour le week-end en Nouvelle-Aquitaine.

Les prévisions détaillées pour samedi en Nouvelle-Aquitaine

Sur le réseau TER

5 A/R Bordeaux-Arcachon

2 A/R Bordeaux-Langon – Marmande -Agen

2 A/R Bordeaux-Périgueux

0,5 A/R Bordeaux-Sarlat

0,5 A/R Bordeaux-Le Verdon

2 A/R Poitiers-Angoulême

1 A/R Poitiers-La Rochelle

2 A/R Limoges-Brive

2,5 A/R Brive- Tulle

32 autocars complèteront ces circulations ferroviaires, retrouvez le détail ligne par ligne sur le site TER Nouvelle Aquitaine.

Les TGV qui circulent

4,5 A/R Bordeaux-Paris

1 A/R Toulouse-Bordeaux-Paris

1 A/R Hendaye-Bordeaux-Paris

1 A/R La Rochelle-Poitiers-Paris

1 A/R Bordeaux-Paris OUIGO

Les intercités

1,5 A/R Paris-Limoges-Brive

Les prévisions détaillées pour dimanche en Nouvelle-Aquitaine

Sur le réseau TER

2 circulations sur 10 seront assurées. Voici les trains qui circulent.

4 A/R Bordeaux-Arcachon

1,5 A/R Bordeaux-Langon – Marmande –Agen

0,5 A/R Bordeaux-Mont de Marsan

1 A/R Bordeaux-Périgueux

0,5 A/R Bordeaux-Sarlat

1,5 A/R Bordeaux-Le Verdon

1 A/R Poitiers-Angoulême

1 A/R Poitiers-La Rochelle

1 A/R Bordeaux-Saintes

2 A/R Limoges-Brive

2,5 A/R Brive-Tulle

La SNCF précise que 35 autocars de substitution complèteront ces circulations.

Sur le réseau TGV

5 A/R Bordeaux-Paris

2 A/R Toulouse-Bordeaux-Paris

1,5 A/R Hendaye-Bordeaux-Paris

1,5 A/R La Rochelle-Poitiers-Paris

1 A/R Poitiers-Paris

1 A/R Bordeaux-Paris OUIGO

Les intercités qui circulent

Au niveau national, le trafic sera encore "très perturbé" ce week-end par la grève illimitée contre la réforme des retraites. Ce sera également le cas lundi, où la direction prévoit un trafic "fortement perturbé". Samedi et dimanche, le groupe ferroviaire prévoit de faire circuler "en moyenne" un TGV sur quatre, un Transilien (RER SNCF et train de banlieue en région parisienne) sur six, tandis que trois liaisons TER sur dix seront assurées,

Alors que depuis le début de la grève, le 5 décembre, les prévisions de circulation sont annoncées la veille à 17h, la SNCF annonce ce vendredi qu'elle mettra en ligne l'intégralité des trains "longue distance" qui circuleront "de façon totalement garantie" jusqu'au dimanche 22 décembre. Jeudi prochain, la liste des trains garantis pour les 24, 25 et 26 décembre sera également mise en ligne.