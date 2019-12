Grève des 7 et 8 décembre : les prévisions pour le trafic SNCF en Limousin

Limousin, France

Il n'y aura aucun train intercités entre Paris Toulouse via Limoges et Brive durant ce weekend annonce la SNCF en raison de la grève des cheminots qui a été reconduite jusqu'à lundi. Pas de TER non plus en Limousin comme dans toute la Nouvelle Aquitaine. Seuls quelques cars de substitution vont circuler ce samedi mais seulement sur quelques lignes. Notamment sur les lignes Limoges/ Périgueux. Brive/Tulle et Limoges/Poitiers. Mais aucune circulation sur les lignes Limoges/Ussel et Limoges/Brive.

Un lundi qui s'annonce aussi trés difficile

Pour la journée de lundi la circulation s'annonce aussi très perturbée selon la SNCF. Seul un aller retour pourrait circuler sur les intercités et quelques cars pour remplacer les TER.