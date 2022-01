Grève des aiguilleurs à la SNCF et covid : trafic perturbé en région toulousaine ce lundi 24 janvier

Si vous deviez voyager en train ce lundi 24 janvier, il vous est conseillé de reporter votre trajet. Les aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine de la SNCF, qui luttent pour préserver leurs acquis, s'étaient déjà mobilisés le lundi 13 décembre, ont déposé un préavis qui court jusqu'à ce mardi 25 janvier à 8h.

Aucun TGV, très peu d'Intercités à cause de la grève

Conséquence : il y a de grosses perturbations partout en France, ainsi 85 % des TGV entre Paris et Bordeaux sont annulés. Mais également, selon la SNCF, aucun TGV ne circulera au sud de Bordeaux, vers Hendaye et Toulouse. S'agissant des Intercités, le service sera également "très perturbé" avec deux allers-retours seulement entre Toulouse et Marseille sur la ligne Bordeaux-Marseille, deux allers-retours Toulouse-Bayonne. En revanche, le train Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et les trains de nuit Paris-Rodez/Toulouse et Paris-Latour de Carol/Lourdes circuleront normalement, toujours selon le porte-parole de la SNCF.

Toute l'info trafic en direct sur France Bleu Occitanie

Le trafic sera également très faible au niveau régional sur les lignes TER de Nouvelle-Aquitaine, et aucun bus de substitution ne sera mis en place. "Les voyageurs sont invité à différer leurs déplacement", prévient le réseau régional sur son compte Twitter.

Trafic des TER perturbée à cause du covid

Par ailleurs, du fait de l'augmentation des absences de personnels liées au covid, le trafic des lio est perturbé en Occitanie jusqu'au mercredi 26 janvier sur les lignes Toulouse-Boussens / Toulouse-Brive / Toulouse-Auch / Toulouse-Rodez. Les détails sont ici.